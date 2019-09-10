الباز: مؤتمرات الشباب أهم فعالية تُنظم في عهد السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه من المقرر أن تنطلق النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت المقبل، بحضور 1600 مشارك في قاعة المنارة للمؤتمرات.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مؤتمر الشباب يظل واحدا من أهم الفعاليات التي تعقد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات تتيح للرئيس الاستماع للشباب والحوار معه بشكل مباشر.

واستكمل الباز، أنه تم فتح باب تسجيل الأسئلة في جلسة اسأل الرئيس، ضمن مؤتمر الشباب لتلقي كل أسئلة المواطنين التي يرغبون في توجيهها للرئيس.