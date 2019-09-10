راموس: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

راى الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، أنه في حالة فوز الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، بالكرة الذهبية هذا العام، سيكون ذلك عن استحقاق.

وقال راموس في تصريحات لصحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الثلاثاء: "إذا فاز فان دايك بالكرة الذهبية، سيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة.. أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنها لن تقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، حيث بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".

وتطرق راموس للحديث عن الشرط الموجود في عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، والذي يمنحه حرية الرحيل عن كامب نو هذا الصيف، وعن إمكانية انضمامه لريال مدريد.

وعلق المدافع الإسباني على هذه الأنباء، "أتحدث دائمًا عنه بشكل جيد، أعتقد أن له مطلق الحرية في اتخاذ القرارات التي يعتقد أنها مناسبة له لكن بالنسبة لي يتبقى عامان في عقدي مع ريال مدريد، وسأحاول الاستمتاع بهما".