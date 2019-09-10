مسئولة دولية تشيد بالتطور الإيجابي في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان

أشادت جولييت دي ريفيرو رئيس وحدة أفريقيا في قسم التعاون الفني والعمليات بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتطور الإيجابي في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان في الوقت الراهن، بعد التغيير الذي حدث في المشهد السياسي، مؤكدة رغبة المفوضية في تقديم الدعم للسودان في المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان.



والتقت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء المسؤولة الدولية، وشكرتها على الزيارة.



واستعرضت المسؤولة السودانية التطورات الإيجابية في أوضاع حقوق الإنسان في بلادها، عقب انتصار الثورة، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية حوت فصلا عن حقوق الإنسان.



وأوضح بيان لوزارة الخارجية السودانية أن الاجتماع ناقش إمكانية فتح مكتب متابعة لمفوضية حقوق الإنسان بالسودان، لتقديم الدعم الفني واللوجيستي وبناء القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان.