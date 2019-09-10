مفاوضات مع الجيش الليبي لإطلاق سراح عنصري المخابرات التركية

قالت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الثلاثاء، إن البعثة الأممية في ليبيا تجري مفاوضات مع القيادة العامة، من أجل إطلاق سراح عنصرين من المخابرات التركية.



وذكرت غرفة عمليات إجدابيا، التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان، أعادت نشره وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن المفاوضات تجري بناءً على طلب من الخارجية التركية، لإطلاق سراح مواطنيها محمد ديمير، وفولكان التينوك، اللذين ألقي القبض عليهما في أبريل الماضي في أحد محاور جنوب طرابلس، واعترفا خلال التحقيقات بجلبهما لدعم ميليشيات الوفاق الإرهابية.



وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أمس الإثنين، أنها أجرت اتصالًا مع البعثة الأممية لدى ليبيا، للإفراج عن اثنين من المواطنين الأتراك، محتجزين في جنوب طرابلس على يد قوات الجيش الوطني.



وذكر وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو -في تصريحات لصحيفة ديلي صباح- أن هناك مبادرات على كل المستويات، من أجل إطلاق سراح ”المواطنين الأتراك“.



وقال أوغلو إن الرجلين كانا يعملان في مطعم في منطقة قصر بن غشير، مؤكدًا أنه تم إجراء مكالمات هاتفية مباشرة معهما، وأنه أُبلغ أسرتيهما بالتطورات.