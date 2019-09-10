مفاجأة.. مكتب شيخ الأزهر مخترق من جماعة الإخوان الإرهابية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن مفاجأة بشأن تواجد عناصر إخوانية في مكتب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه يعمل في المكتب الفني لشيخ الأزهر شخص يدعى رضا محمود محمد السعيد، والشهير برضا السباعي، مشيرا إلى أن هذا الشخص دخل مكتب شيخ الأزهر منذ عام تقريبا، حيث عرض على شيخ الأزهر مشروعًا واستحسنه الدكتور الطيب.

وتابع الباز، أن رضا السباعي مدرس بكلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة، وحصل على الدكتوراه يوم 22 نوفمبر 2014.

وأشار الباز، إلى أن رضا السباعي، حصل على درجة الدكتوراه في رسالة عنوانها: "الدعوات الإسلامية في ليبيا من 1969 إلى 2011"، موضحا أن هذه الرسالة يرصد فيها الباحث الدور الدعوي لجماعة الإخوان في ليبيا، لأنه بالأساس منتمي لجماعة الإخوان.

واستعرض الباز، وثيقة صحفية نشرت عام 2011 تكشف مشاركة رضا السباعي في لجنة تم تشكيلها من قبل جماعة الإخوان في محافظة الدقهلية، ضمن فعالية نظمتها الجماعة لإرهابية في مكتبها بالدقهلية، بعنوان "التيارت الإسلامية في الدقهلية قلب واحد ويد واحدة".

واستكمل الباز، أنه يضع هذه القضية أمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انتمائه للجماعة الإرهابية.