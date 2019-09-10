مسئول أمريكي: لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية

ذكر مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تزال ثابتة دون تغيير، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي ضم غور الأردن من الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات المقبلة.



وقال المسئول بإدارة الرئيس دونالد ترامب عندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض يدعم خطة نتنياهو "لا تغيير في السياسة الأمريكية في هذا التوقيت".



وأضاف: "سنصدر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسنعمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما من أجل جلب الأمن والفرص والاستقرار المنشود إلى المنطقة".