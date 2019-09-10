الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كيف حاولت قاتلة زوجها بعد "وصلة هزار" إخفاء معالم جريمتها؟

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:28 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ندى حمدى - إسلام قورة
طباعة
توصلت تحريات الأجهزة الأمنية فى الواقعة إلى أن المجنى عليه «أحمد. س»، عمره ٤٠ سنة، ويعمل سائقًا، تزوج من ابنة عمته «وردة»، منذ ٤ أشهر، وهو الزواج الثانى للعروسين، ثم اصطحبت العروس نجلها من زوجها الأول، البالغ ٩ سنوات، للإقامة رفقتهما.

وقالت المتهمة، فى أقوالها خلال التحقيقات التى باشرها أحمد منصور، وكيل نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار محمد حسن حنفى، المحامى العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية، إنه أثناء جلسة خاصة مع زوجها فى غرفة نومهما طلب منها الرقص وشاركها فيه، وكانت تحمل «مخرطة»، بينما كان يحمل هو «سكينًا»، ثم ضربها على سبيل الدعابة بـ«سلة القمامة» ولوح بالسلاح الأبيض فى وجهها.

وأضافت أنها حملت سكينًا هى الأخرى ولوحت به أمام زوجها، وبعد ذلك ضربها فنهرته وطلبت منه عدم المزاح بالضرب، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة انتهت إلى تسديد طعنة للضحية أردته قتيلًا.
ثم زعمت المتهمة أنها حاولت إنقاذ زوجها ونقله إلى مستشفى الصدر بالعمرانية، لكنه كان قد فارق الحياة، وتبين من معاينة النيابة أن المجنى عليه أصيب بطعنة أسفل الصدر من الجهة اليسرى.
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، ووجهت للزوجة تهمتى القتل العمد وحيازة سلاح أبيض وقررت حبسها على ذمة التحقيقات، كما استمعت لأقوال نجل المتهمة الذى كان فى غرفته وقت وقوع الجريمة.
وقال مصطفى قطب، ٥٥ سنة، نجار، مالك المنزل الذى كانا يقطنان به، إن المجنى عليه «أحمد»، وشهرته «حمادة شمندى»، الذكر الوحيد بين إخوته البنات، وكان حسن السلوك.
وأضاف أن المجنى عليه طلب من زوجته تحضير الإفطار، فردت عليه: «مفيش فول.. بتاع الفول عدى ومشفتوش هعملك شاى بلبن»، فأصيب بحالة غضب وتعدى عليها بالضرب بسلة القمامة، وبعدها دخل الحمام، فأحضرت المتهمة من المطبخ سكينًا، ودخلت خلفه دورة المياه وجرحت قدمه، وحين التفت إليها، وجهت له طعنة أودت بحياته، ثم فكرت فى إخفاء معالم الجريمة فغسلت الضحية وغيرت ملابسه الملطخة بالدماء.
وواصل: «الزوجة اتصلت هاتفيًا بشقيقها ليحضر الإسعاف، وقالت له إن زوجها جُرح وينزف، فحضر أخوها وشاهد المنظر فخرج من المنزل وجلس على الرصيف فى حالة حزن شديدة، واتصل بالإسعاف التى حضرت ونقلته للمستشفى، وفى أثناء توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه شاهد الأطباء الطعنة، فتأكدوا أن الواقعة جنائية، وتم التحفظ على المتهمة وأخيها».
وتابع: «فى هذا التوقيت خرجت من صلاة الجمعة، وتلقيت اتصالًا من نجلى يخبرنى بأن الإسعاف حضرت وأخذت حمادة شمندى، فذهبت إلى المستشفى حيث كان الأمن قد تحفظ على المتهمة، التى سألها عن تفاصيل ما حدث، فقالت شقيقتها التى كانت قد لحقت بأختها فى المستشفى إنه تناول قرصًا من مخدر الترامادول». لكن رجال الأمن قالوا إن قرصًا واحدًا لا يؤدى لوفاته، فقالت المتهمة: «أصل كنا بنجرى وراء بعض فى البيت بعد أن استحم فانزلقت قدمه وسقط على مسمار دخل فى رأسه ومات»، وفق الشاهد، الذى قال إنه لم يصدق هذا الكلام، حتى ألقى رجال الشرطة القبض عليها.
وقال «محمود قزاز»، ٤١ سنة، صديق المجنى عليه، إن «شمندى» كان حسن السمعة ويعمل سائقًا على تاكسى، وكان متزوجًا منذ فترة من ابنة عمته الأخرى ولم ينجب منها، فطلقها وتزوج من المتهمة ابنة عمته الثانية، وكان المجنى عليه يحب طفلها كثيرًا، خاصة أنه تأكد من عدم قدرته على الإنجاب.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار بالغناء والعزف (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إخواني يكشف طرق تهريب الشباب والأموال إلى التنظيم في تركيا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ يوم

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

عكاشة يكشف مصادر تمويل الإرهاب بعد خفض تركيا إنفاقها

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

الرئيس نيوز

أنقرة تتفاوض مع الجيش الليبي لإطلاق عنصريّن من "المخابرات التركية"

مصادر قضائية تتوقع تعيين المستشار حمادة الصاوي "نائبا عاما"

تجديد حبس 3 متهمين أطلقوا النار على قاضٍ بالمنوفية

النيابة تعاين موقع حريق هائل في مطعم بالمهندسين

منوعات

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

تعرف على المنتجات التي لا تحتاج لغسلها قبل الطهي

كشكول

"آداب الفيوم" تستقبل أوراق الطلاب الجدد

"التعليم " توجه مديري المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الطلاب الجدد

وزير الشباب يكرم الطالب الأزهري رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري

توصيات المؤتمر الدولي للإلكترونيات وسلامة المركبات بالجامعة الألمانية

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

تعرف على الآثار الجانبية لـ”فيتامين C”

تعرف على آخر تطورات مشروع “دار مصر”

شرطة التموين تواصل رقابتها على الأسواق

اقبال كثيف من سيدات الشرقية على حملة “حقك تنظمى”

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

الخميس..إبراهيم عبد المجيد يناقش "رسائل من مصر"

ننشر جدول فعاليات مؤتمر قصيدة النثر المصرية بإتيليه القاهرة

الجمعة.. "ست أرواح تكفي للهو" على طاولة حورس الإسكندرية

تأسيس أوركسترا الحرية للموهوبين

صفحتنا ع الفيس بوك