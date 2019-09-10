الباز يكشف شبكة الإخوان الإرهابية في جامعة الأزهر فرع "أسيوط"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، علاقة أسرة "نعم نستطيع" و"حركة شباب الأزهر" بجامعة الأزهر فرع أسيوط بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن أسرة "نعم نستطيع" نظمت ندوة لدعم دستور الإخوان، والإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي العياط.

وأضاف "الباز"، أن رائد الأسرة يدعى نبيل أحمد علي يونس، وهو أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، وكان الهدف الأساسي للأسرة تحريض الطلاب على تخريب مؤسسات الدولة، وتدريب الطلاب على ارتكاب عمليات التخريب، وكانوا يمولون ذلك من أموال التبرعات.

وتابع: "أسرة نعم نستطيع دعت عبر صفحتها على موقع فيسبوك الطلاب للإضراب يوم 23/4/2014، كما وضعوا صورة محمد مرسي، كتبوا عليها محمد مرسي رئيسي، وكتبوا أيضًا قاطعوا دستور الدم في 2014، وأعلنوا عن مؤتمر صحفي وكتبوا أن المؤتمر هدفه عرض الخطوات التصعيدية ضد الانقلاب العسكري".

أما أسرة "حركة شباب الأزهر"، فقال الباز، إن منسق الأسرة يدعى مصطفى عبدالمعز مرزوق، وتقوم هذه الأسرة بمزاولة نشاطها وتجمع التبرعات بحجة دعم المستشفيات، وتشارك في أنشطة الإخوان.