قاتلة طفليها بسبب الخيانة: "مش عاوزه حاجة من ريحته"

فى واحدة من أبشع الجرائم التى هزت الرأى العام مؤخرًا، وأحالتها النيابة العامة للجنايات فى ١ مايو الماضى، فقدت «أم» مشاعر الحنان والعطف على ابنيها الصغيرين، وقررت التخلص منهما انتقامًا من زوجها، الذى ادعت أنه يخونها، ويرتبط بعلاقة غير شرعية بابنة عمه.



المتهمة، التى لم يتخط عمرها الثلاثين عاما، كانت تعيش رفقة والدها ووالدتها فى المملكة العربية السعودية، وبعد فترة قصيرة من زواجها من مهندس مصرى يعمل بالمملكة بدأت المشاكل الزوجية بينهما، وانتهت بأن قتلت ابنتها الصغرى «إيمان» خنقًا، وفى نفس التوقيت من العام الذى يليه تخلصت من ابنها الصغير «محمد» بنفس الطريقة، بعدما حضرت مع زوجها ووالدتها لزيارة خالتها المريضة فى المنصورة بالدقهلية. وبعد الكشف عليها أثبت تقرير الطب الشرعى أنها كانت لا تعانى من أى أمراض وقت ارتكابها الجريمة، وهو ما يدحض أى ادعاءات بوجود اختلال فى سلوكها النفسى.



وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق، فى القضية المقيدة برقم ٥٣٢٨ لسنة ٢٠١٩ جنايات الأزبكية، عن أن المتهمة أنجبت طفلها الأول «محمد»، فى ٢٠١٤ ثم «إيمان» فى ٢٠١٥.

وقالت المتهمة: «زوجى كان رافض يكتب فلوس لأولادى ورفض يصرف علينا، وأمى اللى كانت بتصرف علينا، وهددنى كثيرا بالطلاق، وقال لى هطلقك وآخد منك العيال، وحول حياتى كلها إلى قلق وتوتر، وكنت عايشة حياة غير مستقرة، وحاولت حل تلك المشاكل لكن دون جدوى».



وأضافت أنها فكرت فى الانتقام من زوجها فقررت التخلص من ولديه، موضحة: «فى ٢١ يناير ٢٠١٨ بنتى الصغيرة (إيمان) كان عندها سنتين و٣ شهور، ونشبت مشاجرة بينى وبين زوجى وهددنى بالطلاق، فانتظرت حتى نام وكانت البنت تنام بجانبى على السرير، فوضعت يدى على فمها وأنفها وكتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة».

وواصلت: «اليوم التالى، أيقظت أمى وكانت موجودة فى البيت معى، وقلت لها تعالى شوفى البنت مالها، فأخبرت والدتى زوجى، وأخذ إيمان وذهبنا للمستشفى، وسألونا عن سبب الوفاة، فقلت لهم كانت بتشرب اللبن وشرقت، فكشفوا عليها وصدقونى وطلعوا تقرير طبى بأن الوفاة طبيعية ودفنا البنت فى السعودية، وزعلت عليها شوية لكن كنت مبسوطة إنى عذبته بفراق بنته عشان أنتقم منه».

وتابعت: «استكملت حياتى مع زوجى، ومع ذلك استمرت الخلافات والمشاكل بيننا، وبدأت أكره ابنى (محمد) علشان منه، وفضلت عايشة فى القرف ده وكنا بننزل مصر زيارات ونرجع تانى على السعودية».



وأشارت إلى أنه قبل الواقعة بـ١٠ أيام سافرت إلى مصر مع ابنها محمد ووالدتها وزوجها لزيارة خالتها المريضة، وقالت: «قبل ما أنزل القاهرة بيوم اتخانقت مع زوجى خناقة كبيرة، لما وجدت رسائل وصور إباحية بعتها لستات كتير قليلة الأدب، وتأكدت إنه كان بيخونى وعلى علاقة ببنت عمه».



وتابعت: «استغليت فرصة إن أمى عند خالتى وزوجى قافل عليه الباب ودخلت الأوضة وأخذت شنطتى وكان فيها جواز السفر و١٠ آلاف ريال سعودى، ثم أخذت ابنى ونزلت من البيت وركبت تاكسى لحد الموقف، ثم أخذت ميكروباص مخصوص حتى القاهرة ودفعت ليه ١٠٠ دولار كنت أمتلكها».



وأوضحت أنها بعد ذلك استقلت تاكسى وطلبت من السواق الذهاب بها إلى أى فندق للإقامة فيه، مضيفة: «فى الطريق غيّرت فلوس للمصرى وذهبت لفندق فى وسط البد فى عمارة اسمها إليجانس، واستأجرت غرفة لمدة يومين، وبعد ذلك جلست مع ابنى على السرير وفتحت التليفزيون ثم نمنا على السرير».



وقالت: «تزاحمت الأفكار فى عقلى، وفكرت فى المشاكل اللى بينى وبين زوجى وخيانته مع بنت عمه، ورفضى استكمال حياتى معه ومش عاوزة أى حاجة تربطنى بيه، وإنى مش طايقة أولادى بسبب إنه أبوهم، وفكرت أقتل محمد علشان أحرق قلبه عليه».



واختتمت المتهمة: «لما نام على السرير وضعت يدى على فمه والإيد التانية على أنفه وكتمت أنفاسه تمامًا، والولد فضل يهمهم شوية ويرفص وعينه كانت عمالة تدمع، وكتمت نفسه أكتر بإيدى الاتنين، وكان فى بالى وقتها القرف اللى أنا عايشة فيه، لحد ما قطع النفس خالص واتأكدت إنه مات، بعدين مشيت ورحت إسكندرية لحد ما اتقبض عليا».