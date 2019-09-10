الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قاتلة طفليها بسبب الخيانة: "مش عاوزه حاجة من ريحته"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
فى واحدة من أبشع الجرائم التى هزت الرأى العام مؤخرًا، وأحالتها النيابة العامة للجنايات فى ١ مايو الماضى، فقدت «أم» مشاعر الحنان والعطف على ابنيها الصغيرين، وقررت التخلص منهما انتقامًا من زوجها، الذى ادعت أنه يخونها، ويرتبط بعلاقة غير شرعية بابنة عمه.

المتهمة، التى لم يتخط عمرها الثلاثين عاما، كانت تعيش رفقة والدها ووالدتها فى المملكة العربية السعودية، وبعد فترة قصيرة من زواجها من مهندس مصرى يعمل بالمملكة بدأت المشاكل الزوجية بينهما، وانتهت بأن قتلت ابنتها الصغرى «إيمان» خنقًا، وفى نفس التوقيت من العام الذى يليه تخلصت من ابنها الصغير «محمد» بنفس الطريقة، بعدما حضرت مع زوجها ووالدتها لزيارة خالتها المريضة فى المنصورة بالدقهلية. وبعد الكشف عليها أثبت تقرير الطب الشرعى أنها كانت لا تعانى من أى أمراض وقت ارتكابها الجريمة، وهو ما يدحض أى ادعاءات بوجود اختلال فى سلوكها النفسى.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق، فى القضية المقيدة برقم ٥٣٢٨ لسنة ٢٠١٩ جنايات الأزبكية، عن أن المتهمة أنجبت طفلها الأول «محمد»، فى ٢٠١٤ ثم «إيمان» فى ٢٠١٥.
وقالت المتهمة: «زوجى كان رافض يكتب فلوس لأولادى ورفض يصرف علينا، وأمى اللى كانت بتصرف علينا، وهددنى كثيرا بالطلاق، وقال لى هطلقك وآخد منك العيال، وحول حياتى كلها إلى قلق وتوتر، وكنت عايشة حياة غير مستقرة، وحاولت حل تلك المشاكل لكن دون جدوى».

وأضافت أنها فكرت فى الانتقام من زوجها فقررت التخلص من ولديه، موضحة: «فى ٢١ يناير ٢٠١٨ بنتى الصغيرة (إيمان) كان عندها سنتين و٣ شهور، ونشبت مشاجرة بينى وبين زوجى وهددنى بالطلاق، فانتظرت حتى نام وكانت البنت تنام بجانبى على السرير، فوضعت يدى على فمها وأنفها وكتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة».
وواصلت: «اليوم التالى، أيقظت أمى وكانت موجودة فى البيت معى، وقلت لها تعالى شوفى البنت مالها، فأخبرت والدتى زوجى، وأخذ إيمان وذهبنا للمستشفى، وسألونا عن سبب الوفاة، فقلت لهم كانت بتشرب اللبن وشرقت، فكشفوا عليها وصدقونى وطلعوا تقرير طبى بأن الوفاة طبيعية ودفنا البنت فى السعودية، وزعلت عليها شوية لكن كنت مبسوطة إنى عذبته بفراق بنته عشان أنتقم منه».
وتابعت: «استكملت حياتى مع زوجى، ومع ذلك استمرت الخلافات والمشاكل بيننا، وبدأت أكره ابنى (محمد) علشان منه، وفضلت عايشة فى القرف ده وكنا بننزل مصر زيارات ونرجع تانى على السعودية».

وأشارت إلى أنه قبل الواقعة بـ١٠ أيام سافرت إلى مصر مع ابنها محمد ووالدتها وزوجها لزيارة خالتها المريضة، وقالت: «قبل ما أنزل القاهرة بيوم اتخانقت مع زوجى خناقة كبيرة، لما وجدت رسائل وصور إباحية بعتها لستات كتير قليلة الأدب، وتأكدت إنه كان بيخونى وعلى علاقة ببنت عمه».

وتابعت: «استغليت فرصة إن أمى عند خالتى وزوجى قافل عليه الباب ودخلت الأوضة وأخذت شنطتى وكان فيها جواز السفر و١٠ آلاف ريال سعودى، ثم أخذت ابنى ونزلت من البيت وركبت تاكسى لحد الموقف، ثم أخذت ميكروباص مخصوص حتى القاهرة ودفعت ليه ١٠٠ دولار كنت أمتلكها».

وأوضحت أنها بعد ذلك استقلت تاكسى وطلبت من السواق الذهاب بها إلى أى فندق للإقامة فيه، مضيفة: «فى الطريق غيّرت فلوس للمصرى وذهبت لفندق فى وسط البد فى عمارة اسمها إليجانس، واستأجرت غرفة لمدة يومين، وبعد ذلك جلست مع ابنى على السرير وفتحت التليفزيون ثم نمنا على السرير».

وقالت: «تزاحمت الأفكار فى عقلى، وفكرت فى المشاكل اللى بينى وبين زوجى وخيانته مع بنت عمه، ورفضى استكمال حياتى معه ومش عاوزة أى حاجة تربطنى بيه، وإنى مش طايقة أولادى بسبب إنه أبوهم، وفكرت أقتل محمد علشان أحرق قلبه عليه».

واختتمت المتهمة: «لما نام على السرير وضعت يدى على فمه والإيد التانية على أنفه وكتمت أنفاسه تمامًا، والولد فضل يهمهم شوية ويرفص وعينه كانت عمالة تدمع، وكتمت نفسه أكتر بإيدى الاتنين، وكان فى بالى وقتها القرف اللى أنا عايشة فيه، لحد ما قطع النفس خالص واتأكدت إنه مات، بعدين مشيت ورحت إسكندرية لحد ما اتقبض عليا».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

منذ ساعة و 18 دقيقة

الرئيس السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

منذ حوالي 4 ساعات

نتنياهو يعلن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

منذ ساعتين و 38 دقيقة

انخفاض جديد في أسعار الذهب

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

عكاشة يكشف مصادر تمويل الإرهاب بعد خفض تركيا إنفاقها

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

الرئيس نيوز

أنقرة تتفاوض مع الجيش الليبي لإطلاق عنصريّن من "المخابرات التركية"

مصادر قضائية تتوقع تعيين المستشار حمادة الصاوي "نائبا عاما"

تجديد حبس 3 متهمين أطلقوا النار على قاضٍ بالمنوفية

النيابة تعاين موقع حريق هائل في مطعم بالمهندسين

منوعات

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

تعرف على المنتجات التي لا تحتاج لغسلها قبل الطهي

كشكول

"آداب الفيوم" تستقبل أوراق الطلاب الجدد

"التعليم " توجه مديري المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الطلاب الجدد

وزير الشباب يكرم الطالب الأزهري رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري

توصيات المؤتمر الدولي للإلكترونيات وسلامة المركبات بالجامعة الألمانية

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

تعرف على الآثار الجانبية لـ”فيتامين C”

تعرف على آخر تطورات مشروع “دار مصر”

شرطة التموين تواصل رقابتها على الأسواق

اقبال كثيف من سيدات الشرقية على حملة “حقك تنظمى”

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

الخميس..إبراهيم عبد المجيد يناقش "رسائل من مصر"

ننشر جدول فعاليات مؤتمر قصيدة النثر المصرية بإتيليه القاهرة

الجمعة.. "ست أرواح تكفي للهو" على طاولة حورس الإسكندرية

تأسيس أوركسترا الحرية للموهوبين

صفحتنا ع الفيس بوك