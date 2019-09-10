"شيكابالا" يغيب عن مباراة الزمالك وبطل السنغال

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال؛ لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 14 سبتمبر الحالي.



وجاءت قائمة الفريق مكونة من اللاعبين:



- فى حراسة المرمى:

محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.



- في خط الدفاع:

محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود الونش - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة.



- في خط الوسط:

طارق حامد - محمود عبدالعزيز - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.



- في خط الهجوم:

خالد بوطيب - مصطفى محمد - عمر السعيد.