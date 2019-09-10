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اقتصاد

«القابضة للطيران» تتجاوز خسائرها وتحقق 951 مليون جنيه أرباحًا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:06 م
جريدة الدستور
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كشف الاجتماع الأخير للشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، الذى عقد قبل أيّام بمقر الوزارة لاستعراض نتائج أعمال العام المالى ٢٠١٩٢٠١٨، عن أن القطاع نجح فى تجاوز خسائره وتحقيق أرباح لأول مرة، نتيجةً لتضافر جهود القيادات، وكذلك العاملين، خاصة بشركتى القابضة لمصر للطيران والمطارات والملاحة الجوية.
وبحسب نتائج الأعمال، فقد بلغ صافى الأرباح المجمع ٩٥١ مليون جنيه عن الستة أشهر الأولى من العام المالى، وذلك يمثل أضعاف ما تم تحقيقه عن نفس الفترة بعام ٢٠٠٩/٢٠١٠.
وأوضحت نتائج الأعمال أن قطاع الطيران شهد طفرة حقيقية فى التطوير رغم المنافسة والتحديات القوية التى يواجهها فى العالم، وكذلك الاضطرابات التى تشهدها صناعة النقل الجوى على المستويين المحلى والعالمى، والتى تسببت فى تضرر عدد كبير من شركات الطيران الخاصة، نتيجة عدم قدرتها على مواكبة تلك التحديات، إلا أن الطيران المدنى المصرى نجح خلال فترة قصيرة فى مواكبة التطور العالمى، وكذلك نجحت الاستراتيجية التى تم وضعها فى تجاوز الخسائر التى عانى منها القطاع خلال السنوات الماضية.
وتوضح النتائج أن القابضة لـ«مصر للطيران» نجحت خلال العامين الماضيين فى تحقيق التوازن نتيجة لتطبيق خطة التطوير، التى وضعتها الوزارة للارتقاء بخدماتها، خاصة تجديد أسطولها، وهذا ما جعل الشركة تحقق أفضل النتائج.
هذا الإنجاز جعل مجلس الإدارة يضع خططًا مستقبلية للتطوير، تتضمن دراسة إمكانية تخفيض تكلفة أسعار تذاكر الطيران، وزيادة السعة المقعدية المطروحة بمضاعفة أسطول الشركة خلال الفترة القادمة لكى يتناسب مع حجم ومكانة الشركة على المستويين الإقليمى والعالمى، خاصة بعد ضم طائرات جديدة لأسطولها الجوى.
وكشف الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن الشركة بدأت رسميًا منذ أيّام أولى الخطوات التنفيذية فى خطة الهيكلة الجديدة، وذلك بعد أن تم أخذ موافقة مجلس الإدارة، موضحًا: «بدأنا منذ بداية سبتمبر فى نقل العاملين فى شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس» إلى شركة الخطوط الجوية، مع استكمال باقى الإجراءات القانونية ليعملا معًا تحت إدارة واحدة لرفع القدرة على المنافسة وزيادة الربحية، وسيتم الإعلان عن كل خطوة من مراحل الهيكلة مع بداية تنفيذها».
وتعد «القابضة للمطارات والملاحة» من الشركات التى تسعى دون توقف لتحقيق أفضل عائد، وبحسب التقارير الأخيرة التى تم الانتهاء منها واعتمادها رسميًا فى العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، فإن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية، إذ حققت الشركة أرباحًا قدرها ٦٤٩ مليون جنيه، فى ظل التزامها بترشيد النفقات وتقليل المصروفات. بدوره، قال اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: «بدأنا بشكل جدى فى جنى ثمار المجهود والخطط التى تم وضعها فى الآونة الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المهمة وافتتاح مطارات جديدة، من بينها التشغيل التجريبى لمطارى العاصمة الإدارية وسفنكس، فضلًا عن افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب رقم ٢ وتطوير الحقل الجوى بمطار الغردقة الدولى وإحلاله وتجديد أنظمة المراقبة الجوية والاتصالات مع الطائرات».
وأضاف «جنينة»: «من المنتظر، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح مشروعات أخرى، منها افتتاح المرحلة الأولى لمبنى الركاب رقم ٢ بمطار شرم الشيخ الدولى وغيرها من المشروعات الجديدة»، مؤكدًا أن القيادات مستمرة فى تنفيذ خطة التطوير الشاملة التى انتهجتها الوزارة من أجل تطوير وتحديث جميع المطارات المصرية، والتى تضم مطارات سانت كاترين وطابا وبرج العرب والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط، والمصنفة ضمن الخطط العاجلة.
وتابع: «سيتم تطوير منطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولى وجعلها أوسع، وتكثيف النشاط التجارى بالمطارات المصرية، إضافة لمطارات برج العرب والأقصر وأسوان، فضلًا عن التطوير المستمر للبنية التحتية والعنصر البشرى بجميع المطارات والحرص على تطبيق الحوكمة بجميع المطارات المصرية، والحفاظ على تطبيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة للركاب والعملاء، وضرورة العمل من أجل مضاعفة الأرباح والإيرادات فى العام المالى القادم، علاوة على تطوير المجال الجوى المصرى ليكون جاذبًا».

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