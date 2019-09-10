"الزراعة" تعلن وصول أحدث أجهزة تحليل المبيدات في الأغذية

أعلن الدكتور شرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، عن وصول (2) جهاز تحليل GC MS MS لمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل، وهي تعد من أحدث الأجهزة في هذا المجال.



وأكد المرصفي في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جاري تركيبها تمهيدًا لإدخالها الخدمة في نظام التحاليل بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS" بعد تزويدها بالمعلومات القياسية لكافة المركبات المحللة بالمعمل.



وأوضح المرصفي أن دخول هذه الأجهزة للخدمة سوف يرفع من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتقصي متبقيات المبيدات بالأسواق المحلية المصرية.