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محافظات

محافظ الغربية ومدير منظومة الشكاوى الحكومية يناقشان أداء المنظومة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:05 م
الدكتور طارق الرفاعي
الدكتور طارق الرفاعي
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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اجتمع محافظ الغربية، والدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة أداء الجهات التابعة للمحافظة المرتبطة إلكترونيًا بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة للجهاز التنفيذي بالمحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والعمل على إزالة أسباب الشكوى وتوثيق كافة الإجراءات المتخذة حيالها على المنظومة.

ومن جانبه؛ أشار مدير منظومة الشكاوى أن هذه الزيارة تأتى تنفيذًا لتكليف السيد رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل وحسم مشاكل المواطنين، موضحًا أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg ورقم الواتس 01555516528 – 01555525444.

وقدم الشكر لمحافظ الغربية على جهود المحافظة خلال الفترة الماضية في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحرك فرق العمل المختلفة لإزالة أسباب الشكوى.

وفى السياق ذاته؛ أشار محافظ الغربية أن منظومة الشكاوى الحكومية ليست عين ناقدة ولكنها وسيلة مساعدة لاكتشاف الأخطاء الغير مرئية وأن التعامل معها واجب إلزامي لحل مشاكل المواطنين.

مؤكدًا حرصه على إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التي تقلل من حدوث مشاكل، مشيرًا إلى فتح جميع قنوات الاتصال مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية لها.

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