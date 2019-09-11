دعوة عامة لأصحاب المخابز لمناقشة منظومة الخبز الجديدة

قال أسامه الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الجيزة، إنه تم التنسيق لعقد اجتماع موسع بدعوة عامه لأصحاب مخابز مصر، يوم الثلاثاء القادم، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة.



وأضاف "الرفاعي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم التنسيق مع شعبة مخابز القاهرة برئاسة عطية حماد رئيس الشعبة بشأن ما يعانيه أصحاب مخابز مصر فى الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل الكثير من القرارات والإجراءات التي يجهل بها أصحاب القطاع في الفترة الأخيرة.



ويناقش الاجتماع الغرامات على أصحاب المخابز والتأمين وحصص الدقيق، وكذلك يدعو الاجتماع لعقد دعوه عامة لأصحاب المخابز لمناقشة منظومة الخبز الجديدة والتكلفة.