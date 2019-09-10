أستاذ مناهج عن دمج شعبتي العلمي: التشعيب يضيق حدود الاختيار

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن تطبيق أنظمة توكاتسو المتواجدة بالنظام الياباني وتعميمها على المرحلة الأولى من التعليم وهو التعليم ما قبل الدراسي والصف الأول والثاني الابتدائي هو فكر تربوي حديث يؤمن بأن التعليم السليم لا يتم إلا من خلال الأنشطة.



وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي، أن نشاط المتعلم في المرحلة الأولى ومشاركته في هذه الأنشطة يوفر له الكثير لاكتساب المهارات، مؤكدا أن نظام الحفظ والتلقين انتهى.



وعلق الدكتور حسن شحاتة على قرار دمج شعبتي العلمي في المرحلة الثانوية قائلا: إن التشعيب يضيق حدود الاختيار أمام طالب المرحة الثانوية، حيث لا يستطيع أن يتجه إلى كلية أخرى خارج نطاق الكليات المحددة والمحصورة في المجال الضيق.



وتابع: "بعبع الثانوية العامة انتهى، حيث أصبحت الثانوية العامة شرطا أساسيا لدخول الجامعة، وليست شرطا كافيا"، مشيرا إلى أن حصول الطالب على درجات مرتفعة لا يؤهله وحده".

