اللجنة الأولمبية تعتمد نتائج الجمعية العمومية للزمالك

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، نتائج الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر وشهدت اعتماد الميزانية ونتائج الانتخابات التكميلية.

واعتمدت الجمعية العمومية لنادي الزمالك ميزانية القلعة البيضاء، بجانب فوز الثلاثي أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبدالفتاح وحمادة أنور بمقاعد العضوية وأشرف زكي بمنصب أمين الصندوق، ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابًا للجهة الإدارية، لتأكيد موافقتها على نتائج عمومية الزمالك واعتمادها بشكل رسمي.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك أعلنت أن من يحق له التصويت 119986 وبلغ عدد الحضور 30832 وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية 30074، ووافق على نجاحهم 20560 عضوًا ورفض 9514.

وفي التصويت على الميزانية قام بالتصويت 30832 وافق على الميزانية 29839، وأوضحت اللجنة أن المجلس سيتم تفويضه في مناقشة باقي أعمال اللجنة.

وتشترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.