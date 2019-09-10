الرئيس الفلسطيني: اتفاقاتنا مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على أي جزء من أرضنا



جاء ذلك ردا على إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الرئيس الفلسطيني قوله، "إنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث إن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".



وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تعهد اليوم بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.



وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة"، مضيفا: "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".



وأكد نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه، رغم التنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.