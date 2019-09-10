بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادًا لشباب بلوزداد الجزائري بالكونفيدرالية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الخسارة في المباراة النهائية على كأس مصر أمام الزمالك أمس الأول بثلاثية دون رد.



وعقد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، جلسة مع لاعبي الفريق استمرت حوالي 20 دقيقة قدم خلالها عتابا شديدا وشن هجومًا على لاعبي بيراميدز؛ بسبب عدم تنفيذ التعليمات والابتعاد عن المستوى الذي قدموه من قبل.



ويستعد بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.