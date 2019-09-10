الصين تفوز على جزر المالديف بخماسية فى تصفيات مونديال 2022

حقق المنتخب الصيني لكرة القدم فوزًا كبيرًا على مضيفه منتخب جزر المالديف بخماسية نظيفة اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

واستهل المهاجم البرازيلي الأصل إليكسون دي أوليفيرا كاردوزو المعروف في الصين بلقب آي كيسين، مشاركاته الرسمية مع المنتخب الصيني بهدفين في الشوط الثاني ليؤكد الفوز الكبير للفريق على مضيفه منتخب جزر المالديف.

و كانت الصين قد أدرجت اللاعب المولود في البرازيل بقائمتها للمرة الأولى قبل أسابيع استعدادًا لهذه التصفيات ليصبح أول لاعب من أصول غير صينية يمثل الفريق على مدار تاريخه.

وأنهى المنتخب الصيني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما «وو زي» و«وو لي»، وفي الشوط الثاني، أضاف «يانج زو» هدفًا من ضربة جزاء قبل أن يحرز إليكسون هدفيه، حيث كان أولهما من ضربة جزاء.

وحصد المنتخب الصيني أول 3 نقاط له في المجموعة ليقفز إلى الصدارة بفارق الأهداف أمام كل من سوريا والفلبين وجزر المالديف.