أمين عام أوبك: لا خطط بديلة لاتفاق "أوبك+"

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركندو، في بيان لوكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حتى الآن خطط بديلة لاتفاق أوبك+.



وأضاف باركندو، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، ملتزمون بأخذ القرارات الضرورية بما يكفل استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها.