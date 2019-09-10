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مصر

الرئاسة: منظومة المخلفات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطنين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:54 م
المتحدث باسم رئاسة
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
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قالت رئاسة الجمهورية إن منظومة المخلفات هي منظومة متكاملة تتضمن عدة مراحل يتم تنفيذها في آن واحد عند تفعيل المنظومة، موضحة في الوقت ذاته أن هذه المنظومة ستحدث نقلة نوعية كبيرة للغاية في الحياة اليومية للمواطنين، حيث إنها ستقلل من التدهور البيئي وستحد من التلوث والتلوث البصري.

وأضافت الرئاسة، مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن المنظومة تتمثل في جمع المخلفات ونقلها علاوة على معالجتها ثم تدويرها، وكذا نظافة الشوارع والمرافق العامة ثم الدفن الصحي لما يتبقى منها، مضيفة أننا بصدد منظومة متكاملة على غرار الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بخبرات الدول المتقدمة في هذا الخصوص.

ولفتت إلى أن الاجتماع الذى عقده رئيس الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع ضم جميع الجهات الحكومية المعنية، حيث تم انتقاء 5 محافظات لكي يتم تطبيق المنظومة بشكل أولي وهي " القاهرة، والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية، وبني سويف"، كما أن هناك مجموعة من المبادرات والأنشطة المصاحبة للمنظومة والتي سيتم إطلاقها بالتوازي مع إطلاق المنظومة.

واعتبرت أن العامل البشري واشتراك المواطنين يعد شيئا هاما للغاية في إنجاح هذه المنظومة، مشيرة إلى أنه ستكون هناك حملات للتوعية في المدارس والجامعات والأسر والمرأة وتشكيل كيانات شبابية للعمل بالمنظومة علاوة على برامج للتدريب، كما سيكون هناك آلية لمتابعة المنظومة واجتماعات دورية لقياس الأداء وتحسينه وتلقي الشكاوي.

وأوضحت أن الشركات التى ستقوم بتنفيذ هذه المنظومة هي تحالف كبير من الشركات الوطنية؛ لأن المجهود سيكون كبيرا على مستوى الخمس محافظات وبتمويل قدره 3.5 مليار جنيه.

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