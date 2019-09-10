"التعليم" تكشف حقيقة قرار دمج شعبتي علمي وأدبي

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن هذا العام سيكون مطروح أمام طلاب الصف الثاني الثانوي الاختيار بين شعبة علمي وشعبة أدبي، مشيرا إلى أنه في الصف الثالث الثانوي سيختار الطالب ما بين علمي علوم وعلمي رياضة وذلك في حالة إذا كان اختياره قد وقع لشعبة علمي في الصف الثاني مسبقا.



وأضاف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن هناك 10 مواد أساسية في الصف الأول الثانوي، و8 مواد أساسية في الصف الثاني، وهذه المواد سيتم امتحان الطالب فيهم خلال نصف العام الدراسي الأول وامتحان تاني في نصف العام الدراسي الثاني، ومن لم يتمكن من النجاح في هذه الامتحانات سيكون لديه دور ثاني خلال شهر يوليو.



وأوضح أن التربية الرياضية أصبحت منهجا وليست نشاطا، مشيرا إلى أن المادة بها جزء نظري وجزء عملي، وسيتم تحميل الجزء النظري على موقع الوزارة، ويصمم لها امتحان عملي في نهاية كل فصل، مؤكدًا أنها مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.



وتابع أن الصف الأول والثاني الثانوي هما سنوات نقل، والقرار الوزاري يؤكد ذلك، لافتا إلأى أن هناك قائمة أنشطة يختار منها نشاط واحد يتم الامتحان فيه.



