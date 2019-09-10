رئيس وزراء السودان: حريصون على خلق شراكة مع الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على خلق شراكة وعلاقة أكثر إيجابية مع الأمم المتحدة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني أن حمدوك استقبل اليوم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أونانقا، الذي هنأ حمدوك بتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

وعبر أونانقا عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية، موضحا أن تلك التطورات ستنعكس إيجابا على السودان بشكل خاص وأفريقيا على وجه العموم وأكد استعداد الأمم المتحدة لمساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية.