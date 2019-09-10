الغساني يقود عمان لفوز ودي على لبنان

حقق منتخب عمان فوزًا وديًا على حساب لبنان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب السيب في العاصمة مسقط.



سجل هدف عمان اللاعب محسن الغساني في الدقيقة 55، وشهدت المباراة في لحظاتها الأولى تصدي الحارس علي ضاهر لتمريرة عرضية اللاعب العماني عبد العزيز مبارك.



وحاول رائد إبراهيم صالح تسجيل هدف من تسديدة مباغتة في الدقيقة 5 لكن كرته علت العارضة اللبنانية بسنتيمترات قليلة.



وتصدى الحارس اللبناني علي ضاهر لتسديدة رائد ابراهيم في الدقيقة 16 من ضربة حرة على مشارف منطقة الجزاء.



وأنقذ حارس لبنان مرمى فريقه من أخطر الفرص العمانية في الدقيقة 34 إثر تمريرة عرضية من رائد إبراهيم صالح حولها أحمد مبارك رأسية نحو الشباك ليتصدى لها ضاهر ببراعة.



وجاءت المحاولة اللبنانية اليتيمة في الشوط الأول من المهاجم عمر شعبان، حيث تلقى تمريرة في الدقيقة 45+2 من محمد قدوح سددها ضعيفة خارج المرمى.



ومع انطلاق الشوط الثاني أنقذ علي ضاهر في الدقيقة 53 مرمى لبنان من تسديدة أحمد مبارك بعد تمريرة من اللاعب محمد خطيب الحوسني.



وافتتح محسن الغساني التسجيل في الدقيقة 55 لصالح عمان بعد تلقيه كرة طويلة روضها وسددها من مسافة بعيدة بطريقة مباغتة سكنت شباك لبنان.



وتابع علي ضاهر تألقه في الدقيقة 58 إثر تصديه لتسديدة من اللاعب علي سليمان البوسعيدي، وتلقى مدافع عمان محمد فرج بطاقة حمراء في الدقيقة 68 إثر عرقلة مهاجم لبنان هلال الحلوة.



وألغى حكم الراية هدفًا للبنان في الدقيقة 78 سجله هلال الحلوة راسية بعد عرضية من نادر مطر، إثر ضربة حرة.

