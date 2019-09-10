منتخب الكويت يتعثر أمام أستراليا

خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الأسترالي بثلاثية دون رد، اليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



ثلاثية أستراليا حملت توقيع ماثيو ليكي "هدفين" في الدقيقتين 7 و29، وأرون موي في الدقيقة 37.



وظل منتخب الكويت في صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا.



وفرض منتخب أستراليا سيطرته على مجريات اللعب، مستفيدًا من التشكيلة والنهج الخططي لروميو جوزاك مدرب منتخب الكويت الذي لم يُحسن اختيار التشكيلة أو النهج الخططي بعدما بعثر أوراق الأزرق بشكل غير متوقع وركن للدفاع بشكل مبالغ فيه.



ولعل نهج مدرب الكويت انعكس على اللاعبين، مما تسبب في هدف أول مبكر في الدقيقة 7 من دربكة وسط منطقة الجزاء سجل منها ماثيو ليكي، بعدما ارتطمت الكرة بقدمه وسكنت الشباك.



الأزرق حاول العودة عبر تحركات فيصل زايد وحسين الموسوي مع عبد الله ماوي، إلا أن النقص العددي في الشق الهجومي حرمهم من خلق تهديد حقيقي باستثناء محاولة سلطان العنزي من كرة ثابتة مرت عالية فوق المرمى.



الضيوف تمكنوا من تهديد مرمى سليمان عبد الغفور في عدة مناسبات، لكن الحارس حاول إنقاذ الموقف عدة مرات، قبل أن تسجل أستراليا الهدف الثاني عن طريق ماثيو ليكي من متابعة رأسية رايان جرانت في الدقيقة 29.



ومع استمرار تفوق أستراليا، تمكن أرون موي من إضافة الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية دون رد.



وفي الشوط الثاني، حاول جوزاك تجاوز أخطائه ودفع ببدر المطوع ويوسف ناصر بدلًا من عبد الله ماوي وشريدة الشريدة مع العودة للاعتماد على سلطان العنزي وأحمد الظفيري كمحوري ارتكاز.



وفرض الأزرق هيمنته في الدقائق الأولى وكاد حسين الموسوي أن يهز الشباك في الدقيقة 51، إثر تمريرة بينية للمطوع، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.



وكاد يوسف ناصر أن يقلص الفارق بتسديدة صاروخية في الدقيقة 58، لكن الحارس الأسترالي تألق في إبعاد الكرة، وهو ما تكرر مجددا بتسديدة جديدة في الدقيقة 63.



ورغم تراجع أستراليا، لم يتمكن لاعبو الأزرق من استغلال ذلك لتنتهي المباراة بخسارة الكويت 0-3.

