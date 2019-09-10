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رياضة

مانشستر سيتي يتحرك لإفساد خطة بايرن

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:56 م
ليروي ساني
ليروي ساني
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يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتحصين لاعبه ليروي ساني من مطامع بايرن ميونخ الألماني، الذي يخطط لمعاودة محاولاته لضم اللاعب في وقت لاحق.

وكان النادي البافاري على مقربة من ضم الدولي الألماني، البالغ من العمر23 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية، فإن المان سيتي يحاول إقناع لاعب شالكه السابق بالتوقيع على عقد جديد، قبل عودة البايرن للتفاوض بشأن ضمه.

وأفادت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي بدأ بالفعل مفاوضاته مع ساني، رغم إصابة اللاعب التي ستبعده عن الملاعب حتى فبراير القادم.

ويطمح مسئولو المان سيتي في تأمين بقاء الجناح الشاب داخل ملعب الاتحاد، لاسيما مع قرب انتهاء عقده، الذي يمتد حتى صيف 2021.

ولا يرغب مانشستر سيتي في التخلي عن ساني، رغم كل محاولات البايرن، إلا أنه سيطالب بالحصول على 137 مليون جنيه إسترليني نظير بيعه، حال أبدى اللاعب رغبته في الرحيل قبل نهاية عقده.

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أفادت مؤخرًا بعزم بايرن ميونخ على العودة بعرض جديد في يناير القادم، رغم استمرار إصابة ساني، وهو ما يسعى السيتي لإيقافه بتمديد التعاقد.

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