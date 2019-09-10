"البيئة" تكشف تفاصيل برنامج جديد لإدارة المخلفات في 4 محافظات

قال الدكتور حازم الظنان، مدير برنامج إدارة المخلفات، إن البرنامج الوطني من أول البرامج التي عملت على مستوى الجمهورية لإدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 71.9 مليون يورو، ودعم من جهات مانحة مثل بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي ووكالة التعاون الفني الألمانية والحكومة المصرية.



ولفت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إلى أن البرنامج يعمل في 4 محافظات، هي: "كفر الشيخ وأسيوط والغربية وقنا"، ويعمل على إعادة هيكلة قطاع المخلفات في 4 محافظات كمرحلة أولى، وخلق كيان مؤسسي لتنظيم إداري المخلفات في مصر، وإنشاء كيانات في الأربع محافظات لإدارة المخلفات، تشمل الدعم الفني وتحاليل اقتصادية.



ولفت إلى أن البرنامج ينفذ على 3 مراحل، الأولى دعم للمحافظات وإنشاء إدارات المخلفات الصلبة، والدعم المؤسسي لجهاز إدارة المخلفات، أما المرحلة الثانية شراء المعدات، والثالثة وهي الحالية استثمارات في البنية التحتية في الأربع محافظات.

