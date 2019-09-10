الأندية الأوروبية تجدد طلبها بزيادة حجم المسابقات القارية

جددت الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء، طلبها من أجل زيادة حجم المسابقات القارية لكنها قالت إن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات لتحديد طريقة تنفيذ ذلك.



ويتطلع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلى إجراء تغييرات جذرية على بطولاته اعتبارًا من 2024 لكن مقترحا مبدئيا، تم تقديمه بالاتفاق مع اتحاد الأندية الأوروبية، واجه معارضة قوية من بطولات الدوري المحلية.



وتصور المقترح المبدئي إقامة دوري أوروبي من ثلاث درجات مع وجود صعود وهبوط بين درجاته.



وستكون الدرجة الأولى هي النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا؛ لكن مع احتفاظ 24 من 32 فريقا بأماكنها في الموسم التالي، في انتهاك لتقليد التأهل عن طريق بطولات الدوري المحلية.



وقال أندريا أنييلي رئيس اتحاد الأندية الأوروبية للصحفيين، "المقترح الذي تم تقديمه في مصلحة الجميع وهو مقترح جيد".



وأضاف: "هل يقع الاختيار على هذا المقترح في نهاية المطاف؟ ربما لا يحدث ذلك لكن هذا ليس ما يهمنا.. المهم بالنسبة لنا وجود المزيد من المباريات الأوروبية وطريقة عادلة للمشاركة، نرغب في مشاركة أكبر من الدول الصغيرة".