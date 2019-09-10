راتب رونالدو يتخطى لاعبي 3 أندية في إيطاليا

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، اللاعب الأعلى أجرًا في إيطاليا، حيث يتقاضى 31 مليون يورو سنويًا.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ارتفاع الأجور في كرة القدم الإيطالية، جاء بعدما انتقل رونالدو للكالتشيو، حيث أدى وصول النجم البرتغالي في الصيف الماضي إلى اهتمام أكبر بالدوري الإيطالي ككل.



ووصلت قيمة أجور جميع لاعبي الكالتشيو في الموسم الماضي إلى 1.13 مليار يورو، بينما ارتفعت هذا الموسم إلى 1.4 مليار يورو.



ويتصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في إيطاليا بفارق كبير عن ملاحقيه، حيث يتقاضى 31 مليون يورو سنويا، يليه زميله في يوفنتوس ماتياس دي ليخت (8 ملايين يورو)، ثم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان (7.5 مليون يورو)، ومثله هيجواين مهاجم يوفنتوس.



ويأتي ديبالا مهاجم يوفنتوس (7.3 مليون يورو)، ومن بعده زملائه في بيانكونيري، آرون رامزي (7 مليون مليون يورو) ومثله رابيو، يليهم بيانيتش (6.5 مليون يورو).



وتستمر القائمة بجيانلويجي دوناروما حارس ميلان (6 ملايين يورو)، ثم دييجو جودين مدافع إنتر (5 ملايين يورو)، ثم فرانك ريبيري جناح فيورنتينا (4 ملايين يورو).



ويتقاضى رونالدو بمفرده راتبًا يعادل رواتب جميع لاعبي فريق بارما، كما يتفوق على فريق سبال بأكمله (30 مليون يورو)، وكذلك الحال مع أودينيزي (30 مليون يورو) وبريشيا (28 مليون يورو).



ويعتبر يوفنتوس الأكثر دفعًا للأجور في إيطاليا، بمجموع (294 مليون يورو)، يليه إنتر (139 مليون يورو)، ثم روما (125 مليون يورو)، فميلان (115 مليون يورو)، ونابولي (103 مليون يورو).



والغريب أن أتالانتا، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يدفع إجمالي سنوي متواضع قدره 34 مليون يورو، مع حصول دوفان زاباتا على أعلى راتب (1.8 مليون يورو).



ويدفع كالياري لنجمه الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان (3 ملايين يورو)، كما يحصل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على (2.5 مليون يورو) من لاتسيو، بينما يتلقى ماريو بالوتيلي (1.5 مليون يورو) من بريشيا.