إريكسن يحسم قراره أمام عرض يوفنتوس

حدد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، موقفه من الانضمام ليوفنتوس، في نهاية هذا الموسم، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق اللندني خلال الصيف المقبل.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إريكسن لا يفضل الانتقال إلى تورينو الموسم المقبل، واللعب بقميص يوفنتوس.



وارتبط اسم إريكسن بالانضمام ليوفنتوس في نهاية الموسم الجاري، حيث ذكرت تقارير صحفية أن المسؤولين في تورينو ينتظرون حتى شهر يناير المقبل للتفاوض معه، والحصول عليه مجانًا في نهاية الموسم.



ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، حريص على مغادرة توتنهام، لكنه لا يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس، ويفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع توتنهام.