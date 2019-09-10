إسبانيا تُطيح ببولندا خارج مونديال السلة

أنهى المنتخب الإسباني لكرة السلة، مغامرة نظيره البولندي وأطاح به خارج بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين، بالتغلب عليه بنتيجة 90-78، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية للبطولة.



وتأهل المنتخب الإسباني بجدارة إلى المربع الذهبي للبطولة، علمًا بأنه حقق اليوم انتصاره السادس على التوالي في المونديال.



ويلتقي المنتخب الإسباني في المربع الذهبي، مع الفائز من المباراة بين منتخبي أستراليا والتشيك، فيما يلتقي المنتخب البولندي مع الخاسر منهما، في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

