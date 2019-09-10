مسلسل تجديد دي خيا على مشارف النهاية

اقترب الحارس الإسباني دافيد دي خيا، من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.



ووفقا لما نشرته الثلاثاء صحيفة (ذا جارديان)، فرغم أن المفاوضات لم تنته بعد، إلا أنه ينتظر التوصل لاتفاق قريبا، وأن يستمر الحارس الدولي الإسباني في أولد ترافورد خلال المواسم المقبلة.



وكان دي خيا انضم لمان يونايتد في 2011، وأصبح حارسا لا غنى عنه للنادي الإنجليزي، واختير كأفضل لاعب في الفريق 4 مرات خلال الأعوام الست الماضية.

