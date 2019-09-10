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رياضة

رحلة صعبة للياباني هوندا في التصفيات المزدوجة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:41 م
جريدة الدستور
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عاد نجم الكرة اليابانية المعتزل كيسوكي هوندا، لدوامة الخسائر كمدرب مع منتخب كمبوديا، اليوم الثلاثاء.

وخسر منتخب كمبوديا أمام البحرين بنتيجة 0-1، ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتعتبر الخسارة الاولى لمنتخب كمبوديا في التصفيات المزدوجة، بعد أن بدأ مشواره في الأسبوع الماضي بالتعادل مع ضيفه هونج كونج بنتيجة 1-1، ليحتل الآن المركز الرابع بالمجموعة الثالثة بنقطة واحدة، متقدمًا عن الأخيرة هونج كونج، ومتأخرًا عن العراق وإيران والبحرين.

خسارة اليوم من البحرين هي الهزيمة رقم 7 للمدرب هوندا مع منتخب كمبوديا، والذي أشرف عليه منذ شهر أغسطس 2018، ليخوض معهم 12 مباراة، بواقع 7 خسائر و3 انتصارات والتعادل في مباراتين.

وكان الانتصار الأكبر الذي حققه هوندا مع المنتخب الكمبودي في شهر يونيو الماضي، عندما تفوق على منتخب باكستان ذهابًا وإياباًَ بنتيجة 2-0 و2-1، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية، ليساعد منتخبه في التأهل إلى المرحلة الثانية الحالية.

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