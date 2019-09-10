رسائل ميتشو تنهي أفراح كأس مصر في الزمالك

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة إنهاء أفراح التتويج ببطولة كأس مصر، وبدء التركيز على مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة السبت المقبل خارج الأرض.



واستمرت جلسة ميتشو مع اللاعبين ربع ساعة، إذ وجه لهم عدة رسائل بدأها بتوجيه الشكر على ما قدموه في مباراة بيراميدز وحصد لقب كأس مصر بالروح القتالية والالتزام التكتيكي.



وقال ميتشو للاعبي الزمالك خلال المران: "التتويج بلقب كأس مصر مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهو ما يتطلب العمل المتواصل بقوة".



وقال إن الجماهير البيضاء تنتظر منهم المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي يستوجب التركيز الشديد من جانبهم، من أجل حصد نتيجة طيبة في مباراة الذهاب بالسنغال.



وشارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في تدريبات اليوم بملعب النادي بشكل طبيعي، بعدما أدى برنامجا بدنيا، بينما حصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الأبيض راحة من التدريبات واكتفى بالتأهيل البدني.



كما أدى السداسي طارق حامد ومحمود علاء ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي، فقرات تأهيلية وبدنية خاصة، والأمر نفسه لحارس مرمى الفريق محمد عواد.