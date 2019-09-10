مارفيك ينتقد أداء لاعبي الإمارات أمام ماليزيا

انتقد بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، أداء لاعبي الأبيض خلال مباراة ماليزيا، اليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وعاد المنتخب الإماراتي بفوز مهم من مستضيفه الماليزي، بنتيجة 2-1 مساء اليوم، في إطار التصفيات المشتركة.



وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "دفاع المنتخب الإماراتي كان مرتبكًا في الشوط الأول بسبب نقص الخبرة، ولكنه تمكن من العودة بالنقاط الثلاث".



وأضاف "الأداء كان سيئًا، حاولت التدخل لكن حدث الارتباك الكبير بين اللاعبين، وتحسن الأداء في الشوط الثاني، وخلقنا الفرص وتمكنا من التسجيل".



بدوره، قال خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات "بين الشوطين، أخبرت المدافعين الجدد أن يلعبوا بثقة وبلا ضغوط وأنا مستعد لتحمل المسؤولية، يجب منح الثقة للوجوه الجديدة".