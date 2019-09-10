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عكاشة يكشف مصادر تمويل الإرهاب بعد خفض تركيا إنفاقها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:39 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
أحلام عبدالرحمن
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الكشف عن 3 خلايا إخوانية تتآمر مع تركيا ضد مصر، ضربة أمنية موفقة، لأنها تعكس وجود حالة يقظة تجاه جمع المعلومات داخل مصر وخارجها.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان تعمل على ضرب الاقتصاد المصري والتأثير عليه سلبا.

ولفت إلى أنه يتم تسخير المصريين الهاربين في الخارج لأعمال تهريب البشر، وإقامة نشاطات تجارية لاستخدامها في تمويل الإرهاب، مردفًا: "لم تعد تركيا تغدق الأموال على المصريين الهاربين كما كان في السابق، وأصبح لزاما عليهم عمل أنشطة تجارية لتمويل الإرهاب، والتأثير على أسعار النقد الأجنبي، والضغط على العملة المصرية".

وأوضح عكاشة أن مجموعة من قيادات الإرهابية يعيشون في رغد بتركيا، ويشرفون على هذه الأنشطة التجارية، ويدفعون بجنودهم داخل مصر لعمل متحصلات مالية للإنفاق على الإعاشة وتمويل الإرهاب.

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