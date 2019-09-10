أستراليا تضرب الكويت بثلاثية

سقط منتخب الكويت أمام ضيفة استراليا بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الكويت، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين.



استراليا حصد أول 3 نقاط في ظهوره الأول ليتساوى مع الكويت والأردن إلى جانب نيبال الذي حقق الفوز على تايوان، سجل لاستراليا ماثيو ليكي 7، 29 وأرون موي 37.



ـ تفوق استرالي

فرض منتخب استراليا سيطرته على مجريات اللعب مع انطلاقة المباراة مستفيدا من التشكيلة والنهج الخططي للكرواتي روميو جوزاك مدرب منتخب الكويت الذي لم يحسن اختيار التشكيلة أو النهج الخططي بعدما بعثر أوراق الأزرق بشكل غير متوقع وركن للدفاع بشكل مبالغ فيه ليمنح ضيفه الفرصة لفرض هيمنته بأقل مجهود.



نهج المدرب أنعكس على اللاعبين على أرضية الملعب مما تسبب في هدف أول مبكر بالدقيقة 7 من دربكة وسط منطقة الجزاء سجل منها ماثيو ليكي بعدما ارتطمت الكرة بقدمه وسكنت الشباك.



الأزرق حاول العودة عبر تحركات فيصل زايد وحسين الموسوي مع عبد الله ماوي إلا أن النقص العددي بالشق الهجومي حرمهم من خلق تهديد حقيقي باستثناء محاولة لسلطان العنزي من كرة ثابتة مرت عالية.



الضيوف تمكنوا من تهديد مرمى سليمان عبد الغفور في عدة مناسبات إلا أن سليمان عبد الغفور كان لمحاولتهم بالمرصاد لاسيما مع تسديدة 22 بالدقيقة 24، ووسط سيطرة ميدانية للضيوف تمكن ماثيو ليكي من إضافة الهدف الثاني من متابعة رأسية رايان جرانت بالدقيقة 29، ومع استمرار تفوق استراليا تمكن أرون موي من إضافة ثالث الأهداف بالدقيقة 37.



ـ محاولة العودة

حاول جوزاك تجاوز أخطائه مطلع الشوط الثاني فدفع ببدر المطوع ويوسف ناصر بدلا عن عبد الله ماوي وشريدة الشريدة مع العودة للاعتماد على سلطان العنزي وأحمد الظفيري كمحوري ارتكاز، وفرض الأزرق هيمنته بالدقائق الأولى وكاد حسين الموسوي يسجل هدف أول بالدقيقة 51 إثر تمريره بينية للمطوع إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.



وكاد يوسف ناصر أن يقلص الفارق بتسديدة صاروخية بالدقيقة 58 ولكن الحارس تألق في إبعاد الكرة، وهو ما تكرر مجددا بتسديدة ثانية 63 واستمر تألق ماثيو ريان في حماية مرماه.



ورغم تراجع استراليا لم يتمكن لاعبوا الأزرق من استغلال ذلك، وجاء التبديل الأخير اضطراري بإشراك فيصل عجب بدلا عن حسين الموسوي المصاب، ومر الوقت المتبقي من دون جديد لتنتهي المباراة بثلاثية لاستراليا.