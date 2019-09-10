إنقاذ طالبة بعد محاولة الانتحارببنى سويف

أنقذ عدد من الماره، طالبة من محاولة الانتحار بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بني سويف العام، بوصول " إ. م" 20 عام، طالبة، مقيمة بإحدى قرى مركز بني سويف، إدعاء محاولة انتحار والحالة العامة متوسطة.



وتبين من التحريات الأولية مرور الطالبة بحالة نفسية سيئة لسابقة زواجها من نجل عمها وانفصالهما عقب فترة قصيرة من المنزل، ورفض أسرتها خروجها من المنزل، فأقدمت على القفز في مجرى مياه نهر النيل من أمام بنك أبو ظبي بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، في محاولةً ًمنها للإنتحار قبل أن ينقذها الماره، ولم تتهم أحد.



