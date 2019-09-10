السلطات السودانية تفحص الجنسيات الممنوحة للأجانب في عهد البشير

أصدر المدير العام لقوات الشرطة السودانية، الفريق عادل بشائر، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضى بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة ”9“ من قانون الجنسية السودانية.



ومنحت السلطات إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب على نحو كثيف، وأصبح من السهل حمل الجواز السوداني لأي جنسية في العالم بمقابل مادي ينشط نافذين في تجارته بحماية من مقربين من رأس الدولة.



وأوضح تعميم صادر من الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.



وأمهل المدير العام لقوات الشرطة، فترة أسبوعين للجنة لترفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.



يذكر أن اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم (2016850م) قد تم إيقاف أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة.



وتأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالًا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظًا على الهوية السودانية وصونًا لوثائق الهوية.



ويتردد أن الجنسية والجواز السوداني مُنحا لعناصر عديدة من العناصر الإسلامية في الإقليم العربي، وللاجئين من دول الجوار، ومنسوبي دول أخرى دخلوا السودان بسبب الظروف المضطربة في بلدانهم كسوريا، إلى جانب مواطنين من دولة جنوب السودان.