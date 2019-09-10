والد نيمار: قاتلنا لإعادته إلى برشلونة

أكد والد ووكيل أعمال اللاعب البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه قاتل من أجل إعادته لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.



وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، الذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، ولكن إدارة البارسا فشلت في التوصل لاتفاق مع إدارة باريس، ليبقى البرازيلي في حديقة الأمراء.



وقال والد نيمار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ابني يريد فقط أن يكون في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وكان سعيدًا جدًا في برشلونة".



وأضاف: "حين طالبه أصدقاؤه في برشلونة بالعودة، تأثر بذلك عاطفيًا".



وعن دوره كوكيل للاعب، أجاب: "كوكيل تشعر بالضعف حين لا يكون هناك أساس لتبني عليه من أجل السماح للاعب بالمغادرة أو التحرك (في المفاوضات)، ولم يكن هناك شرط جزائي في عقد نيمار، وهذا جعل الأمور صعبة".



واختتم: "لقد قاتلنا من أجل الوصول لاتفاق، وفعلنا أقصى ما لدينا من أجل نيمار".

