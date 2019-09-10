الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

والد نيمار: قاتلنا لإعادته إلى برشلونة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:28 م
والد نيمار
والد نيمار
طباعة
أكد والد ووكيل أعمال اللاعب البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه قاتل من أجل إعادته لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، الذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، ولكن إدارة البارسا فشلت في التوصل لاتفاق مع إدارة باريس، ليبقى البرازيلي في حديقة الأمراء.

وقال والد نيمار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ابني يريد فقط أن يكون في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وكان سعيدًا جدًا في برشلونة".

وأضاف: "حين طالبه أصدقاؤه في برشلونة بالعودة، تأثر بذلك عاطفيًا".

وعن دوره كوكيل للاعب، أجاب: "كوكيل تشعر بالضعف حين لا يكون هناك أساس لتبني عليه من أجل السماح للاعب بالمغادرة أو التحرك (في المفاوضات)، ولم يكن هناك شرط جزائي في عقد نيمار، وهذا جعل الأمور صعبة".

واختتم: "لقد قاتلنا من أجل الوصول لاتفاق، وفعلنا أقصى ما لدينا من أجل نيمار".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نتنياهو يعلن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

منذ حوالي 13 ساعة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ ساعتين

إخواني يكشف طرق تهريب الشباب والأموال إلى التنظيم في تركيا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

استقرار الدولار أمام الجنيه

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

عكاشة يكشف مصادر تمويل الإرهاب بعد خفض تركيا إنفاقها

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

الرئيس نيوز

النيابة تعاين موقع حريق هائل في مطعم بالمهندسين

وفد "خطة النواب" يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام شركة أمريكية

"الرى" تستعد لاستكمال "ممشى أهل مصر" واستغلال منافع القليوبية استثماريا

اعتقال "الخضري" يُدخل العلاقات بين "حماس" والسعودية نفقًا مظلمًا

منوعات

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

تعرف على المنتجات التي لا تحتاج لغسلها قبل الطهي

كشكول

معسكر لطالبات كلية البنات بجامعة عين شمس بمطروح

"محمد عبدالله" مديرا للشئون القانونية بمستشفى الأزهر التخصصي

"التعليم العالي" تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الفنية

إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الأزهر في مؤتمر صحفي..الخميس

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

نصائح هامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

تفاصيل سقوط مافيا لسرقة الكابلات الكهربائية بالدقهلية

قبل المدارس.. بشرى سارة لأهالي الإسكندرية

24 مليون جنيه لإنشاء وحدات صحية بالشرقية

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
ماجد حبته
الاغتيال المعنوى بالهلاوس والأكاذيب
المزيد

الثقافة

ننشر جدول فعاليات مؤتمر قصيدة النثر المصرية بإتيليه القاهرة

الجمعة.. "ست أرواح تكفي للهو" على طاولة حورس الإسكندرية

تأسيس أوركسترا الحرية للموهوبين

غدًا.."جزء من الفانية"على خشبة مسرح البالون

صفحتنا ع الفيس بوك