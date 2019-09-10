سيد أبوزيد يكتب: تحياتنا لحراس الوطن

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، مقتل ستة عناصر إرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعمق الصحراوى بالواحات البحرية، وذلك استمرارًا لجهود قوات الأمن لمواجهة التنظيمات الإرهابية، التى تستهدف تقويض ما حققناه من استقرار وتنمية وملاحقة للإرهابيين الهاربين.

كما نجحت قوات الأمن فى القبض على متهمين يشتبه فى انضمامهم للخلية التى خططت لتنفيذ عمل إرهابى باستخدام السيارة المفخخة التى انفجرت أمام المعهد القومى للأورام فى المنيل بالقاهرة، ونتج عنه استشهاد ٢٢ شخصًا وإصابة العشرات.

وهاتان العمليتان بالإضافة للعمليات العديدة تؤكد يقظة قوات الأمن وتراكم الخبرة، وأخذها زمام المبادرة من خلال العمليات الإرهابية والاستفادة من دروس الماضى، والعملية الأولى تحيى لدينا ذكرى العملية الإرهابية الغادرة «حادث الواحات الإرهابى ٢٠١٧» والشهداء الأبرار الذين سقطوا نتيجة الغدر والخسة من قبل العناصر الإرهابية المنتمين لتنظيم داعش «ولاية سيناء»، والذين خرجوا من رحم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية كغيرها من تنظيمات كتنظيم القاعدة. تلك العملية حدثت يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧، حيث خرجت قوات الأمن للقبض على أخطر العناصر الإرهابية، الذين ارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية، سواء تفجيرات أحد السعف أو هجوم المنيا أو محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس وهجوم الفرافرة واستهداف الكتيبة ١٠١ والذين نقلوا عملياتهم إلى عمق الصحراء بالواحات لتخفيف الضغط عن زملائهم الإرهابيين بسيناء، وما أن أحسوا باقتراب القوات من المخبأ الذى يتحصنون به حتى سارعوا بالهجوم على القوات من أعلى التبة، مستخدمين أحدث الأسلحة الثقيلة من هاون وآر. بى. جى وعبوات ناسفة ومتفجرات شديدة الخطورة وصواريخ، مما أدى إلى استشهاد ١٦ فردًا من خيرة قوات الأمن وإصابة عدد من القوات أيضا مع إصابة ١٥ من العناصر الإرهابية، مما دفع قوات الأمن إلى غلق طريق الواحات، والاستعانة بالمروحيات وقوات الصاعقة وتمت مطاردتهم ومحاصرتهم فى عملية نوعية تدرس فى أكاديميات الشرطة العالمية، حيث تم القضاء على غالبيتهم، والباقى تم القبض عليه وتقديمه للعدالة وتحرير النقيب محمد الحايس، وكان قائد الخلية الإرهابية هشام عشماوى، الذى فصل من الخدمة بالقوات المسلحة منذ أكثر من ١٢ سنة والتحق بتنظيم داعش- ولاية سيناء- ثم انشق عنه وأسس جماعة «المرابطون»، التى كانت وراء العديد من العمليات الإرهابية ونجح فى الفرار إلى ليبيا، إلا أن القوات المصرية، بمساعدة الجيش الوطنى الليبى، قامت بالقبض عليه وتمت إعادته مكبلًا بالقيود حتى يقدم للمحاكمة، مما يدلل على أن قوات الأمن المصرية قادرة على الوصول لأى إرهابى فى أى مكان فى العالم، ولن يفلت من العقاب، وقيدت الواقعة كقضية تحت رقم ٩٧٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، والتى قيدت بعد قرار إحالتها للقضاء العسكرى تحت رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ جنايات غرب العسكرية، وتعقد جلسات المحاكمة بمنطقة طرة وعدد المتهمين ٤٣ متهمًا محبوسين واثنان هاربان. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى فى الحادث هو الليبى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى، الذى عمل تحت قيادة الإرهابى عمادالدين أحمد، الذى شارك فى هذه العملية الإرهابية ولقى حتفه، وتلقى المتهم الرئيسى الليبى الجنسية عبدالرحيم محمد عبدالله تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، حيث تسلل إلى مصر لتأسيس هذا التنظيم وإقامة هذا المعسكر، وأسندت له النيابة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق ضباط وأفراد الشرطة بطريق الواحات والشروع فى القتل لذات الغرض وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات والانضمام إلى تنظيم إرهابى وجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان محددًا لنظرها جلسة ٢٥٨٢٠١٩ وبهذه الجلسة حجزت للحكم ٢٩ سبتمبر. ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نترحم على أرواح شهدائنا الأبطال، الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة، ومنذ هذا الحين ووزارة الداخلية وقواتنا المسلحة تتابع المناطق الصحراوية وتواظب على تطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت قوات الأمن باقتحام معسكر للإرهابيين بقنا بمنطقة أبوتشت وقتلت العناصر الإهابية، التى تورطت فى اغتيال الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعة، واقتحمت معسكرًا للإرهابيين بالصحراء الغربية غرب الجيزة، وقتلت ٧ إرهابيين متورطين فى استهداف أتوبيس المنيا وكنيستى طنطا والإسكندرية وإحباط استهداف الأكمنة ودور العبادة بالموتوسكيلات المفخخة، وقامت باقتحام معسكر للإرهابيين فى نطاق الكيلو ١١ دائرة مركز شرطة الإسماعيلية ومقتل ١٤ إرهابيًا، كما تمت مداهمة معسكر لـ«حسم» الإرهابية فى إحدى المناطق الصحراوية فى الفيوم ومقتل ٨ عناصر إرهابية، كما استهدفت معسكرًا للإرهابيين بأحد الدروب الصحراوية جنوب البلاد وقتلت قياديًا إخوانيًا و٧ آخرين. كما داهمت معسكرًا للتدريب فى منطقة ههيا بالشرقية، وضبطت كمية كبيرة من المتفجرات بمزرعة بالمنطقة وعددًا من المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار الجليل هشام بركات، كما اقتحمت قوات الأمن مزرعة يتم استخدامها كمعسكر لتدريب العناصر الإرهابية فى مدق الجزار القبلى بالقرب من قرية كفرداوود بالمنوفية وضبط كمية كبيرة من المتفجرات وقتل عنصرين إرهابيين من المتهمين بقتل العميد عادل رجائى، كما داهمت الشرطة معسكرًا ومزرعة شاسعة فى الدلنجات فى البحيرة مملوكة لقيادى إخوانى، وتم قتل إرهابيين اثنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة ومصنع لإعداد المتفجرات، كما تمت مداهمة معسكر إرهابى لتدريب العناصر الانتحارية فى منطقة عرب العوامر بأسيوط وقتل ٧ إرهابيين ومداهمة معسكر للإرهابيين على طريق سفاجا - سوهاج وقتل ٨ إرهابيين، وتم اقتحام معسكر للإرهابيين جنوب الجيزة وقتل ٧ عناصر متطرفة.

وأشاد الرئيس بهذا الجهد الكبير المبذول بالمنطقة الغربية على امتداد ١٢٠٠ كيلومتر مربع من السلوم حتى السودان، حيث تتم عملية المراقبة لمنع تسلل العناصر الإرهابية والمهربين، ورغم كل هذا أفرج قطاع السجون عن ٥٨٧ سجينًا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام ٢٠١٩، كما وافق قطاع السجون على زيارة ١٢ طفلًا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزلاء سجن القناطر نساء بهدف لم شمل الأسرة بمناسبة العام الهجرى الجديد. إنه جهد خارق وعلمى ومتطور يراعى قيم ومبادئ حقوق الإنسان مع توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لنزلاء السجون، ونحنى رءوسنا احترامًا وتقديرًا لهذا الجهد.. إنهم بحق حراس الوطن وحامى حمى الشعب المصرى.

