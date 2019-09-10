شكري لوزراء الخارجية العرب: إثيوبيا تراوغ في مفاوضات سد النهضة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن أن وزير الخارجية سامح شكري، قدّم لأول مرة إحاطة لوزراء الخارجية العرب حول مسار مفاوضات سد النهضة.



وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم، أن وزير الخارجية أشار في إحاطته إلى أن هناك شعورا بالمراوغة من الجانب الإثيوبي.

