المحامين تكرم الراحلين أبوكريشة والبهنساوي

قررمجلس نقابة محامي جنوب الجيزة، "٦ أكتوبر"، تكريم اسمي كل من المرحوم خالد أبوكريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ومحمد فتحي البهنساوي، نقيب محامي الجيزة، وذلك بعد غد الخميس، في الحفل المقام لتكريم المتفوقين من أبناء محامي الفرعية، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية النقيب العام، سامح عاشور.



وتقدم ضيف الله الطيب، أمين صندوق نقابة محامي جنوب الجيزة، ومجلس نقابة محامي جنوب الجيزة، بخالص الشكر والتقدير لسامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على رعايته هذا الحفل.