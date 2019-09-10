الجزائر تطلب مواجهة كولومبيا فى فرنسا

تلقى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم دعوة من نظيره الجزائري لخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، شهر أكتوبر، بأحد الملاعب الفرنسية.



وقالت إذاعة "راديو كاراكول" الكولومبية الشهيرة إن الاتحاد الكولومبي وصلته دعوة للمشاركة في مباراتين وديتين، ضد المنتخب الجزائري المتوج مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا ومنتخب مالي.



ويكثف الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساعيه خلال الأيام الأخيرة من أجل العثور على منافس لخوض مباراة ودية في المعسكر الإعدادي القادم لمنتخب المحاربين، نزولا عند رغبة المدرب جمال بلماضي.



وكان بلماضي قد قدم مقترحاته في وقت سابق لرئيس الاتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، بخصوص المنتخبات التي يريد مواجهتها للتحضير لتصفيات وكأس أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022.

