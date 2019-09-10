الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

الجزائر تطلب مواجهة كولومبيا فى فرنسا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
طباعة
تلقى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم دعوة من نظيره الجزائري لخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، شهر أكتوبر، بأحد الملاعب الفرنسية.

وقالت إذاعة "راديو كاراكول" الكولومبية الشهيرة إن الاتحاد الكولومبي وصلته دعوة للمشاركة في مباراتين وديتين، ضد المنتخب الجزائري المتوج مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا ومنتخب مالي.

ويكثف الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساعيه خلال الأيام الأخيرة من أجل العثور على منافس لخوض مباراة ودية في المعسكر الإعدادي القادم لمنتخب المحاربين، نزولا عند رغبة المدرب جمال بلماضي.

وكان بلماضي قد قدم مقترحاته في وقت سابق لرئيس الاتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، بخصوص المنتخبات التي يريد مواجهتها للتحضير لتصفيات وكأس أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"شيكابالا" يشارك جماهير الزمالك في سب الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ حوالي 7 ساعات

مَن هو عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق؟

منذ حوالي 22 ساعة

ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار بالغناء والعزف (فيديو)

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

نتنياهو يعلن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

دراسة تشير إلى انتشار"سيولة الدم" 3 أضعاف مما كان معروفا

الرئيس نيوز

أول أكتوبر.. الرئيس يدعو البرلمان لبدء دور الانعقاد الخامس

بالصور.. "زايد" تتفقد منشآت "التأمين الصحي الشامل" في بورسعيد

استعدادت أمريكية تستعد لتأبين عالم المصريات الشهير "لاني بيل"

"بلومبيرج" تتوقع خفضا جديدا لـ"الفائدة" بعد تسجيل أدنى معدل للتضخم

منوعات

العلماء يعلنون إصدار أول فيديو للثقب الأسود (فيديو)

الآن بدء تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 في مكتب التنسيق

tansik.. تنسيق الجامعات| انطلاق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019

معارضة صينية شديدة لاستنساخ البشر

كشكول

جامعة المنوفية: وضع خطة مستقبلية للعام القادم

الأقصر الأزهرية تعلن موعد قبول الطلاب المحولين من التربية والتعليم

"ألسن عين شمس" تعتمد جدول اختبارات الفرقة الثالثة العائدين من الخارج

الأزهر تحصد لقب "الجامعة المثالية" بفعاليات ورش مراكز الفنون

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

نصائح هامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

تفاصيل سقوط مافيا لسرقة الكابلات الكهربائية بالدقهلية

قبل المدارس.. بشرى سارة لأهالي الإسكندرية

24 مليون جنيه لإنشاء وحدات صحية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

"غاوي سفر"..تجربة جديدة للكاتب حسام عبد القادر

غدًا.. عرض فيلم "طفح الكيل" بسينما الهناجر

ثقافة الإسكندرية تناقش "العنف ضد الأطفال"

"المرأة والصحة الإنجابية" بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك