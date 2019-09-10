أمريكا: إخفاق إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية غير مقبول



وذكرت الولايات المتحدة في بيانها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الفصلي في فيينا - حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء، أن واشنطن مازالت منفتحة لإجراء محادثات مع طهران بشأن صفقة شاملة.



وأشار البيان إلى أن أي مؤشر على أن إيران لا تتعاون بشكل كاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسألة تتعلق بأنشطة نووية غير معلنة محتملة، يثير أسئلة جادة وعميقة.



واتّخذت طهران سلسلة خطوات انتقامية لخفض تعهداتها بموجب الاتفاقية النووية، بعدما انسحبت واشنطن منها العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على إيران.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أن إخفاق إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول.