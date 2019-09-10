ترامب يقيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، أنه طالب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، بتقديم استقالته من منصبه.



وأضاف ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أخبرت بولتون، مساء أمس، أننا لم نعد بحاجة له في هذا المنصب، لا أتفق بشدة مع العديد من مقترحاته".



وألحق "ترامب" إعلان القرار بتغريدة أخرى، قال فيها إن "بولتون" تقدم باستقالته صباح اليوم، مشيرا إلى أنه سيسمى شخصا آخر لهذا المنصب خلال الأسبوع المقبل.