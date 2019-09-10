زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب مقاطعة دافاو أورينتال الفلبينية

ضرب زلزال بقوة5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مقاطعة دافاو أورينتال بالفلبين.



نقلت صحيفة مانيلا تايمز الفلبينية على موقعها الإلكتروني عن معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال على بعد 39 كم جنوب غرب مقاطعة دافاو أورينتال، وأضاف أنه لم يتسبب في حدوث أمواج البحر العاتية "تسونامي".