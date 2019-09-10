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أستاذ بجامعة بنها يبتكر أغلفة ذكية للكشف عن جودة المنتجات الغذائية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:08 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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شاركت جامعة بنها في الموسم الثاني من برنامج "القاهرة تبتكر"، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتقدمت الجامعة بابتكار عن استخدام الأغلفة الذكية للكشف عن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وحصل الأستاذ المساعد للصناعات الغذائية بكلية الزراعة بالجامعة الدكتور محمد خيري على المركز الرابع ومكافأة مالية ١٠٠ ألف جنيه، وذلك بعد اجتيازه مراحل التحكيم المختلفة بالمسابقة عن ابتكار أغلفة ذكية للكشف على جودة المنتجات الغذائية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور جمال السعيد، اهتمام الجامعة بدعم شباب الباحثين والبحوث التطبيقية التي تربط البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع، من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.

وأضاف السعيد حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية.

من جانبه قال الدكتور محمد خيري، إن التكنولوجيا متناهية الصغر من التكنولوجيات المبتكرة في الآونة الأخيرة؛ حيث تلعب دورًا جوهريًا في تحسين سلامة وجودة الأغذية، كما يعد إنتاج عبوات نانو ذكية تستطيع كشف فساد الأغذية هدفًا مهمًا للكثير من أجهزة الرقابة على الغذاء وكذلك المستهلك، ويعتبر المستشعر اللوني أحد تطبيقات النانو تكنولوجي التي اكتسب في الآونة الأخيرة الكثير من الاهتمام في مجال سلامة الأغذية.

وأضاف: أن الابتكار عبارة عن عبوة تتضمن مستشعر لوني يتضمن مجموعة من الصبغات المختلفة في صورة جسيمات نانو، ومن ثم تتغير ألوان هذه الصبغات من لون إلى آخر بتغيير جودة المنتجات الغذائية وخاصة المنتجات ذات الأصل الحيوان ومن مميزات الابتكار: سهل التمييز بالنسبة للمستهلك العادي أي كشف جودة المنتج واتصال المستشعر اللوني بالبار كود الخاص بالمنتج الغذائي ومفيد بالنسبة لأسواق الأغذية التجارية الكبيرة التي تعتمد على الماسح الضوئي في عمليات البيع.

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