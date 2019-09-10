محافظ كفرالشيخ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة

تابع محافظ كفر الشيخ، الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة لعام 2019 والتي قامت بها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والتي أشرف عليها مدير عام الطب البيطري بالمحافظة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، حيث تم تحصين 3205 حيوانا ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، من بينها " 3079 من الأغنام، و126 من الماعز ".



و وجه المحافظ الشكر لوكيل الوزارة ومدير عام الطب البيطري بالمحافظة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.