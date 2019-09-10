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عالم

باكستان تطالب بتحقيق أممي في سلوك الهند بكشمير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:04 م
وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي
وكالات
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طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الثلاثاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذرًا من احتمال حصول "إبادة" في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

وقال الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "سكان (ولاية) جامو وكشمير المحتلة من الهند يخشون الأسوأ"، مضيفًا: "أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك".

ونفّذ الجيش الهندي عملية أمنية في كشمير منذ 5 أغسطس تحسبًا لوقوع اضطرابات في وقت ألغت نيودلهي الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. ولا تزال شبكات الهواتف النقالة والإنترنت مقطوعة في جميع مناطق الإقليم باستثناء عدة جيوب.

وتسبب النزاع في كشمير، المقسّمة بين الهند وباكستان منذ عام 1974 بحربين كبيرتين وبعدد لا يحصى من الاشتباكات بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا.

واضاف قرشي "على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم".

وتابع "تذكر المدن والجبال والسهول والاودية المهجورة في جامو وكشمير برواندا وسربرنيتسا والروهينغا ومذبحة غوجارات. ان كارثة على وشك الوقوع".

وأمام المجلس اتهمت نائبة وزير الخارجية الهندي فيجاي تاكور سينغ باكستان بأنه "بؤرة الإرهاب في العالم" موضحة أن "التدابير الموقتة" التي أتخذتها في كشمير "لضمان أمنها من التهديد الإرهابي عبر الحدود".
واتّهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى "سجون في كافة أنحاء الهند"، مشيرًا إلى تقارير تحدثت عن "تعذيب (الجنود الهنود) للناس علنًا".
وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة لتوصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية.

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